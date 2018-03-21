Промес: "Будет сложно бороться с "Локомотивом"

Вингер московского "Спартака" Квинси Промес высказался о шансах своей команды в борьбе за чемпионство в РФПЛ.

"Пока у нас есть шанс, мы будем бороться. Но будет трудно. Нужно надеяться на осечки "Локомотива", - приводит слова 26-летнего игрока "красно-белых" fcupdate.nl.

После 23 туров чемпионата "Спартак" отстает от "железнодорожников", сыгравших на одну игру меньше, на пять очков.

Напомним, опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых игроков РФПЛ. | soccernews.ru