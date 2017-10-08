Промес: "Чувствую себя лучше с каждым днем"

Теги спартак москваквинси промес

Промес: "Чувствую себя лучше с каждым днем"

Голландский полузащитник "Спартака" Квинси Промес заявил, что он близок к возвращению в строй после травмы.

"Чувствую себя лучше с каждым днем", - написал Промес в своем Instagram.

Фото: Промес.

Напомним, что хавбек получил травму 20 сентября и с тех пор на поле не выходил.

В этом сезоне 25-летний Промес провел за "Спартак" 13 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.

Не пропустите: "Спартак" намерен продлить Попова. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Британские разборки: Уэльс и Ирландия встретятся в решающем матче отбора

Британские разборки: Уэльс и Ирландия встретятся в решающем матче отбора

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 12 28
2 Локомотив Москва 12 26
3 Краснодар 12 21
4 ЦСКА Москва 12 21
5 Спартак Москва 12 17
6 Ахмат 12 17
7 Ростов 12 16
8 Урал 12 16
9 Амкар 12 14
10 Рубин 12 14
11 Арсенал Тула 12 14
12 Уфа 12 14
13 Тосно 12 12
14 СКА Хабаровск 12 11
15 Динамо Москва 12 10
16 Анжи 12 9
Полная таблица

топ-5 тегов