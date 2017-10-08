Промес: "Чувствую себя лучше с каждым днем"

Голландский полузащитник "Спартака" Квинси Промес заявил, что он близок к возвращению в строй после травмы.

"Чувствую себя лучше с каждым днем", - написал Промес в своем Instagram.

Фото: Промес.

Напомним, что хавбек получил травму 20 сентября и с тех пор на поле не выходил.

В этом сезоне 25-летний Промес провел за "Спартак" 13 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.

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