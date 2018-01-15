Промес дал ответ Канчельскису

Теги квинси промесспартак москва

Промес дал ответ КанчельскисуВингер московского "Спартака" Квинси Промес дал ответ известному в прошлом футболисту Андрею Канчельскису, который заявил, что голландец играет на "чистых" мячах.

"Разве Месси великолепен каждый матч? Или Роналду? Имею я право тоже иногда выглядеть неидеально? Для таких случаев и нужны другие игроки. "Спартак" - это ведь не только я, верно? Вы хотите, чтобы я творил магию каждый день? Два матча хорошо, один дерьмово - по-моему, идеальный график! Я был бы счастлив так играть. В этом случае "Спартак" снова станет чемпионом!", - цитирует 26-летнего вингера СЭ.

Напомним, Таски надеется на проход "Спартаком" "Атлетика". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Легкая прогулка "красных дьяволов": "Манчестер Юнайтед" разгромил "Сток Сити"

Легкая прогулка "красных дьяволов": "Манчестер Юнайтед" разгромил "Сток Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов