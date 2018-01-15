Промес дал ответ Канчельскису

Вингер московского "Спартака" Квинси Промес дал ответ известному в прошлом футболисту Андрею Канчельскису, который заявил, что голландец играет на "чистых" мячах.

"Разве Месси великолепен каждый матч? Или Роналду? Имею я право тоже иногда выглядеть неидеально? Для таких случаев и нужны другие игроки. "Спартак" - это ведь не только я, верно? Вы хотите, чтобы я творил магию каждый день? Два матча хорошо, один дерьмово - по-моему, идеальный график! Я был бы счастлив так играть. В этом случае "Спартак" снова станет чемпионом!", - цитирует 26-летнего вингера СЭ.

Напомним, Таски надеется на проход "Спартаком" "Атлетика". | soccernews.ru