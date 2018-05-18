Промес, Депай и ван Дейк получили вызовы в сборную Голландии



Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман огласил список из 25 игроков, которые вызваны для участия в товарищеских матчах против Словакии (31 июня) и Италии (4 июня).

Стоит отметить, что в число вызванных в команду попал "россиянин" - вингер "Спартака" Квинси Промес.

Вратари: Яспер Силлессен ("Барселона", Испания), Серхио Падт ("Гронинген"), Йерун Зут (ПСВ).

Защитники: Патрик ван Анхолт ("Кристал Пэлас", Англия), Натан Аке ("Борнмут", Англия), Дэйли Блинд ("Манчестер Юнайтед", Англия), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль" (Англия), Ханс Хатебур ("Аталанта", Италия), Дарил Янмаат ("Уотфорд", Англия), Теренс Конголо ("Хаддерсфилд", Англия), Маттейс де Лигт ("Аякс"), Стефан де Врей ("Лацио", Италия).

Полузащитники: Мартен де Роон ("Аталанта" (Италия), Кевин Строотман ("Рома", Италия), Тонни Вильена ("Фейеноорд"), Джорджиньо Вейналдум ("Ливерпуль", Англия), Рюд Вормер ("Брюгге", Бельгия), Донни ван де Бек ("Аякс"), Дэйви Преппер ("Брайтон").

Нападающие: Райан Бабел ("Бешикташ", Турция), Стивен Бергейс ("Фейеноорд"), Эльджеро Элиа ("Истанбул", Турция), Мемфис Депай ("Лион", Франция), Квинси Промес ("Спартак", Россия), Ваут Вегхорст (АЗ).

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