Промес - Депаю: "Спартак" выше ЦСКА в таблице"

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Промес - Депаю: "Спартак" выше ЦСКА в таблице"

Футболисты "Лиона" Мемфис Депай и "Спартака" Квинси Промес обсудили ЦСКА - будущего соперника французского клуба в 1/8 финала Лиги Европы.

"Что ты знаешь о ЦСКА?" - спросил Депай у Промеса.

"Мы выше них, бро!" – ответил хавбек "Спартака".

Напомним, что первый матч пройдет 8 марта в Москве, а ответный - в Лионе 15 марта.

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