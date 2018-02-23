Промес - Депаю: "Спартак" выше ЦСКА в таблице"

Футболисты "Лиона" Мемфис Депай и "Спартака" Квинси Промес обсудили ЦСКА - будущего соперника французского клуба в 1/8 финала Лиги Европы.

"Что ты знаешь о ЦСКА?" - спросил Депай у Промеса.

"Мы выше них, бро!" – ответил хавбек "Спартака".

Напомним, что первый матч пройдет 8 марта в Москве, а ответный - в Лионе 15 марта.

Не пропустите: Муса: "Верю, что ЦСКА может пройти "Лион". | http://soccernews.ru