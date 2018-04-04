Промес: "Для меня не было проблемой то, что я долго не забивал"



Вингер ”Спартака” Квинси Промес прокомментировал свой гол в четвертьфинальном матче Кубка России с "Крыльями Советов" (3:1).

"Для меня не было проблемой то, что я долго не забивал, потому что каждый раз, когда побеждает команда, я тоже побеждаю. Я чувствовал давление, так как все думают, что я могу забивать каждую игру. Появились трудности с нахождением сетки, но все знали, на что я способен. Сегодня я забил для людей, которые всегда верили в меня. Порой мне не везло, некоторые говорили: "Это не Промес". Но я всегда оставался Промесом, и по прошлой игре и сегодня вы заметили, что я вернулся. Давления от этих разговоров я не испытывал. Мне всё равно. Что я могу сделать? Возобновление голов было делом времени. Спасибо всем, кто поддерживал меня!", - приводят слова Промеса российские СМИ.

Стоит отметить, что 26-летний Промес не мог отличиться на протяжении пяти матчей подряд.

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