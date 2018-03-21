Промес: "Доказал, что в РФПЛ принадлежу к числу лучших футболистов"
Вингер московского "Спартака" Квинси Промес рассказал о своем желании проявить свои лучшие качества в матчах за сборную Голландии.
"В чемпионате России я доказал, что принадлежу к числу лучших футболистов. Хочу показать это и в сборной. Люди читают о моих успехах в России и ждут от меня такого же здесь, в Голландии. Я и сам жду от себя этого. Знаю, что в нынешней сборной я - один из самых опытных игроков по числу проведенных матчей. Настало время проявить себя во всей красе.
Моя менее успешная игра в сборной связана со стечением обстоятельств. Конечно, я не удовлетворен, но уверен, что вскоре все наладится. Нужна стабильность, и я требую от себя большего. В сборной мы должны создать новую и сильную команду. У нас - подходящие для этого футболисты. Нужно добиться того, чтобы мы всегда участвовали в крупных турнирах", - цитирует 26-летнего футболиста fcupdate.nl.
Напомним, скауты "Барселоны" посетят игры сборной Голландии против Англии и Португалии. | soccernews.ru
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