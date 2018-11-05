Промес - единственный нападающий в Ла Лиге, который проведя 8 матчей в чемпионате, ни разу не ударил в створ ворот

Форвард "Севильи" Квинси Промес демонстрирует удручающую статистику в текущем розыгрыше чемпионата Испании.

26-летний голландец провёл восемь матчей в Ла Лиге и ни разу не сумел пробить в створ ворот соперников.

Как сообщает Opta, Промес является единственным нападающим с таким показателем. Стоит отметить, что в расчёт брались только те игроки, в активе которых не менее 8 игр в Примере.

Напомним, что "Севилья" купила вингера у "Спартака" прошлым летом за 21 миллион евро.

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