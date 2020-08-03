Промес эмоционально отреагировал на переход Кокорина в "Спартак"

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Промес эмоционально отреагировал на переход Кокорина в "Спартак"

Экс-игрок "Спартака" Квинси Промес прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина в московский клуб. О трансфере футболиста объявили 2 августа.

Футболист оставил нецензурный комментарий в инстаграме "красно-белых" под фотографией Кокорина.

Напомним, 29-летний футболист подписал со "Спартаком" контракт до 2023 года. Прошлый сезон игрок выступал в аренде в "Сочи".

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