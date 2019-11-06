Промес: "Глушаков был великолепным лидером для нас"

Полузащитник "Аякса" Квинси Промес после тяжелого ничейного матча с "Челси" (4:4) в 4-м туре группового этапа Лиги Чемпионов вспомнил о бывшем одноклубнике по "Спартаку" Денисе Глушакове. Об этом сообщает Sports.ru.

"Глушаков был великолепным лидером для нас", - сказал игрок.

Также футболист рассказал, что следит за соцсетями московского клуба.

27-летний хавбек играл за "Спартак" с 2014 по 2018 год, после чего перешел в "Севилью" за 21 миллион евро.

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