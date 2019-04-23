Промес: "Глушакова надо поддерживать, нужно помнить, что он сделал для "Спартака"
Вингер "Севильи" Квинси Промес в эксклюзивном интервью "Матч ТВ" поделился мнением о ситуации с капитаном "Спартака" Денисом Глушаковым, который попал в немилость к болельщикам команды.
"Это всё началось, когда я ушёл, так что я не знаю деталей. Я читал новости, но мы с Глушаковым друзья, и я не могу составлять мнение о нём по новостям. Мы с ним всегда хорошо общались. Он капитан и лидер команды многие годы. Я не понимаю, почему все против него, он доказал, что любит спартаковский ромбик. Когда мы стали чемпионами, он был нашим лидером. Не знаю, как-то это странно. Но футбол - сумасшедшая штука. Сегодня тебя любят, завтра ненавидят. Мне грустно от этого. Его надо поддерживать. Нужно помнить, что он сделал для клуба", - сказал Промес.
В текущем сезоне 32-летний Глушаков сыграл за "Спартак" 27 матчей и забил 4 гола.
Промес выступал за "красно-белых" с 2014 по 2018 год. Прошлым летом он перешёл в "Севилью" за 20 миллионов евро.
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