Промес готов покинуть "Спартак"

Вингер московского "Спартака" Квинси Промес заявил о готовности сменить клубную прописку.

"Конечно, у меня есть амбиции. Если поступит хорошее предложение, я подумаю. Я - в расцвете карьеры, поэтому должен сделать правильный следующий шаг", - цитирует 26-летнего голландца Nos.nl.

В завершившемся сезоне Промес забил 21 мяч и сделал 10 результативных передач в 38 матчах за "Спартак".

Напомним, игроки "Спартака" определили лучшего игрока сезона в РФПЛ. | soccernews.ru