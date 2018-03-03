Промес готов забить "Локомотиву"

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Промес готов забить "Локомотиву"

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес готов забить "Локомотиву" в матче 21-го тура чемпионата России.

"Готов снова надеть маску в воскресенье" - написал 26-летний голландец в своём инстаграме, прикрепив фотографию с фирменным празднованием гола.

 

Ready to put my mask back on Sunday #Spartak #QP10

Публикация от Quincy Promes (@qpromes)

Напомним, что матч "Локомотив" - "Спартак" состоится 4 марта в 16:30 по московскому времени.

В этом сезоне Промес сыграл за "красно-белых" 27 игр, забил 15 голов и сделал 8 результативных передач.

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