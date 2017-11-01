Промес: "Готовы к победе над "Севильей"

Вингер московского "Спартака" Квинси Промес рассказал, какой подарок он хотел бы сделать болельщикам своей команды в выездном матче группового этапа Лиги Чемпионов против испанской "Севильи".

"Будет сложно в Севилье без наших фанатов, поэтому хочу привезти для них домой три очка. Это самое малое, что мы можем сделать. Придется тяжело, но, думаю, мы готовы к этому", - цитирует 25-летнего нидерландца чемпионат.com.

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