Промес хочет вернуться в "Спартак"

Нападающий амстердамского "Аякса" Квинси Промес готов вернуться в московский "Спартак", сообщает Sport24.

По сведениям источника, форвард согласен вернуться в российский клуб, за который он выступал с 2014 по 2018 годы, забив 66 голов в 135 матчах.

В нынешнем сезоне 29-летний Промес провел за "Аякс" 19 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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