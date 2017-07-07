Промес: "Хочу стать чемпионом России, пройти далеко в Лиге чемпионов, и стать лучшим бомбардиром"

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес рассказал о своих целях на следующих сезон.

"Главная мотивация – Лига чемпионов или защита титула? Одно без другого не представляю. Если, например, далеко пройдем в Лиге, но не защитим титул, никто не обрадуется. И наоборот. Мечтаю сыграть с "Барселоной". Люблю этот клуб, восхищаюсь многими футболистами оттуда. Было бы здорово встретиться и постараться победить.

В следующем году я хочу стать чемпионом, пройти далеко в Лиге чемпионов и, раз уж так просите, стать лучшим бомбардиром!" - приводят слова Промеса российские СМИ.

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