Промес: "Хорошо сыграли с "Анжи", но можем играть еще лучше"

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Промес: "Хорошо сыграли с "Анжи", но можем играть еще лучше"Вингер московского "Спартака" Квинси Промес подвел краткий итог матчу своей команды против махачкалинского "Анжи".

"Был ли матч с "Анжи" лучшим для нас нынешней весной? Это была хорошая игра, которая принесла результат. Но я уверен, что мы можем играть еще лучше", - приводит слова 26-летнего игрока "красно-белых" Чемпионат.

Напомним, Промес установил рекорд РФПЛ. | soccernews.ru

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