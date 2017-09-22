Промес и Роша могут не сыграть с "Ливерпулем"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера рассказал о состоянии получивших травмы полузащитников Квинси Промеса и Педро Роши.

"Педро Роша почувствовал дискомфорт в икроножной мышце в матче с "Кубанью". Сейчас мы проведём обследование и поймём, сможет ли он принять участие в ближайших играх. Это же касается и Промеса. Надеемся, что травмы несерьёзные, но, возможно, им придётся пропустить какое-то количество матчей" - сказал Каррера.

Напомним, что 23 сентября "Спартак" примет "Анжи", а через три дня дома померится силами с "Ливерпулем".

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