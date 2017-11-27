Промес играет юбилейную игру в чемпионате России

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Промес играет юбилейную игру в чемпионате РоссииВингер московского "Спартака" Квинси Промес играет свою юбилейную игру в чемпионате России.

Так, матч 18-го тура Премьер-Лиги против питерского "Зенита" стал для 25-летнего голландца сотым в рамках высшего российского дивизиона. В предыдущих 99-ти поединках он отметился 51 забитым мячом и 26 результативными передачами.

Напомним, Каррера надеется испортить сегодняшний праздник Манчини. | soccernews.ru

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