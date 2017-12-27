Промес: "Кокорин? Кто это такой? Не, не слышал о таком"

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Промес: "Кокорин? Кто это такой? Не, не слышал о таком"
Полузащитник "Спартака" Квинси Промес прокомментировал слова нападающего "Зенита" Александра Кокорина, который считает, что "беда сборной Голландии в том, что ее лидер - футболист "Спартака".

"Кто это? Не знаю о таком. Вы разыгрываете меня? Кто это такой? Не, не слышал о таком. Ок, ладно. И он что, лидер сборной России? Нет, он не лидер. Смолов - вот лидер сборной России. Он был капитаном в последней игре, которую я смотрел, он забивает за нее голы, он тащит команду вперед и вдохновляет ее", - цитирует Промеса еженедельник "Футбол".

В этом сезоне 26-летний Кокорин провел за "Зенит" 29 матчей во всех турнирах и забил 18 голов.

Не пропустите: Промес: "Мне поступают предложения, не только из топ-5 лучших лиг Европы, из топ-3". | http://soccernews.ru

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