Промес: "Кто станет лучшим бомбардиром? Наверное я"
Полузащитник "Спартака" Квинси Промес рассказал о том, какие цели ставит перед собой в новом сезоне. Также голландец рассказал и о командных целях.
"Будет безумием говорить, что мы должны выиграть Лигу чемпионов. Даже я, мечтатель, это понимаю. Но показать миру, что такое "Спартак", сыграть классные матчи, забить хорошие голы, порадовать болельщиков - это мы можем. В наших силах сделать так, чтобы эта Лига чемпионов вошла в историю клуба, чтобы все ребята посмотрели друг другу в глаза и сказали: мы сделали, что могли, нам не стыдно.
Мечтаю сыграть с "Барселоной". Люблю этот клуб, восхищаюсь многими футболистами оттуда. Было бы здорово встретиться и постараться победить. „Барселона“ в прошлый раз у нас выиграла - 3:2. Достойный счёт для встречи на "Камп Ноу". Тем более "Спартак" вёл по ходу матча. Что ж, в этот раз должны сыграть лучше. Тогда ведь у "Спартака" не было Промеса, а теперь есть!
Кто станет лучшим бомбардиром? Наверное, пришло моё время. Хотя и так немало забиваю. Играю вингера, приходил вообще полузащитником. Но я не против побороться. При этом, если предложат обменять все личные призы на один командный, без колебаний соглашусь. Комплимент уже одно то, что люди требуют от меня голов. В следующем году хочу стать чемпионом, пройти далеко в Лиге чемпионов и стать лучшим бомбардиром", - сказал он.
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