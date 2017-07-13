Промес: "Кумиром моей юности был Роналдиньо"

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес рассказал о том, кто был кумиром его детства.

По словам голландца, он всегда хотел быть похожим на легендарного бразильца Роналдиньо.

"Кумиром моей юности был Роналдиньо. Мне нравилось в нём, что даже когда он получал красную карточку, то продолжал улыбаться. Он на самом деле любил футбол и демонстрировал это. За его игрой было приятно наблюдать. Я даже не смогу припомнить все его голы, все потрясающие финты. Он мотивировал меня брать мяч и просто наслаждаться им. Роналдиньо был наибольшим источником моего вдохновения", - сказал он.

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