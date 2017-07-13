Промес: "Кумиром моей юности был Роналдиньо"

Теги спартак москваквинси промесроналдиньо

Промес: "Кумиром моей юности был Роналдиньо"Полузащитник "Спартака" Квинси Промес рассказал о том, кто был кумиром его детства.

По словам голландца, он всегда хотел быть похожим на легендарного бразильца Роналдиньо.

"Кумиром моей юности был Роналдиньо. Мне нравилось в нём, что даже когда он получал красную карточку, то продолжал улыбаться. Он на самом деле любил футбол и демонстрировал это. За его игрой было приятно наблюдать. Я даже не смогу припомнить все его голы, все потрясающие финты. Он мотивировал меня брать мяч и просто наслаждаться им. Роналдиньо был наибольшим источником моего вдохновения", - сказал он. 

Читайте: Промес: "Хочу стать чемпионом России, пройти далеко в Лиге чемпионов, и стать лучшим бомбардиром" | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Квалификация Лиги Чемпионов: ЦСКА сыграет с АЕКом, киевское "Динамо" встретится с "Янг Бойз", "Ницца" будет противостоять "Аяксу"

Квалификация Лиги Чемпионов: ЦСКА сыграет с АЕКом, киевское "Динамо" встретится с "Янг Бойз", "Ницца" будет противостоять "Аяксу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ахмат 0 0
2 Амкар 0 0
3 Анжи 0 0
4 Арсенал Тула 0 0
5 ЦСКА Москва 0 0
6 Динамо Москва 0 0
7 Краснодар 0 0
8 Локомотив Москва 0 0
9 Ростов 0 0
10 Рубин 0 0
11 СКА Хабаровск 0 0
12 Спартак Москва 0 0
13 Тосно 0 0
14 Уфа 0 0
15 Урал 0 0
16 Зенит Санкт-Петербург 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов