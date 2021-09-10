Промес лестно высказался о Кофрие
Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен
Голландский нападающий московского "Спартака" Квинси Промес прокомментировал подписание Максимилиано Кофрие и уход полузащитника Алекса Крала.
"Кофрие – хороший защитник, неплохо проявляет себя на тренировках. Мы помогаем ему освоиться. Пусть он как можно скорее адаптируется и показывает на поле свои лучшие качества.
Что касается ухода Алекса, то он как амбициозный молодой игрок решил не упускать такой шанс. Мы потеряли хорошего полузащитника, но это возможность для других футболистов проявить себя и закрепиться в старте", – сказал Промес.
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