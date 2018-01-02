Промес - лучший в "Спартаке" по успешным обводкам, Комбаров - в тройке

Теги спартак москваквинси промеслуис адрианодмитрий комбаров

Промес - лучший в "Спартаке" по успешным обводкам, Комбаров - в тройке

Московский "Спартак" в своём официальном твиттере опубликовал тройку лидеров команды по успешным обводкам в сезоне 2017/18.

Возглавил рейтинг атакующий полузащитник Квинси Промес (90), на втором месте расположился форвард Луис Адриано (64), а замкнул тройку левый фулбек Дмитрий Комбаров (36).

Не пропустите: "Спартак" представил все свои голы в 2017-м году. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

"Атлетико" и "Льейда" встретятся в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

"Атлетико" и "Льейда" встретятся в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов