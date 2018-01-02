Промес - лучший в "Спартаке" по успешным обводкам, Комбаров - в тройке

Московский "Спартак" в своём официальном твиттере опубликовал тройку лидеров команды по успешным обводкам в сезоне 2017/18.

Возглавил рейтинг атакующий полузащитник Квинси Промес (90), на втором месте расположился форвард Луис Адриано (64), а замкнул тройку левый фулбек Дмитрий Комбаров (36).

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