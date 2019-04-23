Промес: "Мне было грустно, когда Каррера ушёл из "Спартака"
Вингер "Севильи" Квинси Промес в эксклюзивном интервью "Матч ТВ" рассказал о своём отношении к увольнению Массимо Карреры с поста главного тренера "Спартака".
"Мне было грустно. Мы вместе делали великие вещи, выиграли золото и Суперкубок России. Мы изменили историю. Грустно, что он ушёл, но когда дела идут плохо, нужно что-то менять. Это жизнь, это футбол. Как мне новый тренер? Сейчас дела идут неплохо. Они выиграли несколько матчей, бьются за Лигу Чемпионов. Я надеюсь, "Спартак" выйдет туда, а в следующем году займёт первое место", - заявил Промес.
55-летний Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016-го по октябрь 2018 года. С "красно-белыми" он выиграл РПЛ и Суперкубок России.
Промес выступал за "народную команду" с 2014 по 2018 год, сыграл 135 матчей, забил 66 голов и сделал 34 ассиста. Прошлым летом он перешёл в "Севилью" за 20 миллионов евро.
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