Промес: "Мне поступают предложения, не только из топ-5 лучших лиг Европы, из топ-3"

Теги спартак москваквинси промес

Промес: "Мне поступают предложения, не только из топ-5 лучших лиг Европы, из топ-3"
Голландский полузащитник "Спартака" Квинси Промес не исключил вероятности перехода в другой клуб.

"Конечно, мне поступают предложения. Не только из топ-5 лучших лиг Европы, из топ-3. Но для меня это не имеет значения, я не сижу и не думаю, как бы я смотрелся в футболке того или иного клуба. Сейчас я игрок "Спартака", и у меня контракт до 2021 года. Я полностью счастлив здесь. Планируете ли я уйти зимой? Не знаю. Посмотрим, что будет, когда откроется трансферное окно", – приводят слова Промеса российские СМИ.

В этом сезоне 26-летний Промес провел за "Спартак" 25 матчей во всех турнирах и забил 15 голов.

Не пропустите: Промес прокомментировал свою победу в голосовании за лучшего игрока России 2017-го года. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Топ-10 матчей 2017 года

Топ-10 матчей 2017 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов