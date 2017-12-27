Промес: "Мне поступают предложения, не только из топ-5 лучших лиг Европы, из топ-3"



Голландский полузащитник "Спартака" Квинси Промес не исключил вероятности перехода в другой клуб.

"Конечно, мне поступают предложения. Не только из топ-5 лучших лиг Европы, из топ-3. Но для меня это не имеет значения, я не сижу и не думаю, как бы я смотрелся в футболке того или иного клуба. Сейчас я игрок "Спартака", и у меня контракт до 2021 года. Я полностью счастлив здесь. Планируете ли я уйти зимой? Не знаю. Посмотрим, что будет, когда откроется трансферное окно", – приводят слова Промеса российские СМИ.

В этом сезоне 26-летний Промес провел за "Спартак" 25 матчей во всех турнирах и забил 15 голов.

Не пропустите: Промес прокомментировал свою победу в голосовании за лучшего игрока России 2017-го года. | http://soccernews.ru