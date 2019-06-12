Промес может перейти в "Аякс"

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Промес может перейти в "Аякс"

Экс-полузащитник "Спартака" Квинси Промес, который на данный момент играет в "Севилье", может перейти этим летом в "Аякс". Об этом информирует Sport.es.

По данным источника, голландский клуб хочет купить 27-летнего футболиста в ближайшее трансферное окно. Отступне за игрока - 150 миллионов евро. Эта сумма может осложнить сделку. 

Промес перешел в "Севилью" летом 2018 года из "Спартака". Его контракт рассчитан до 2023 года.В минувшем сезоне он играл в 33 матчах Примеры, забив 2 гола и сделав 3 ассиста. 

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