Промес может перейти в "Барселону"

"Барселона" рассматривает вариант с приобретением полузащитника "Севильи" Квинси Промеса, сообщает испанская пресса.

Каталонский клуб следит за прогрессом 27-летнего голландца. Его игра импонирует наставнику "сине-грантовых" Эрнесто Вальверде, который считает экс-вингера "Спартака" очень универсальным футболистом.

Сумма отступных в контракте игрока составляет 150 миллионов евро.

Промес перешёл в "Севилью" прошлым летом за 20 миллионов евро. В его активе 41 матч, 2 гола и 9 ассистов.

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