Промес может покинуть "Спартак"

Футболисты "Спартака" поблагодарили фанатов после завершения матча 30-го тура чемпионата России против "Динамо" (0:1).

После этого к фанатской трибуне лично подошел голландский вингер "красно-белых" Квинси Промес вместе с двумя дочками. Возможно, футболист попрощался с болельщиками, так как летом он может покинуть клуб.

Видео: Промес прощается со "Спартаком"?

После общего командного подхода Промес пошел к фанатам с дочками. Прощается? pic.twitter.com/CyEh97eRVp — Филипп Папенков (@PippoGranato) 13 мая 2018 г.

Ранее сообщалось, что 26-летним Промесом интересуются в Премьер-лиге.

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