Промес может вернуться в "Спартак"
Московский "Спартак" проявляет интерес к нападающему амстердамского "Аякса" и сборной Нидерландов Квинси Промесу, сообщает "Спорт-Экспресс".
По сведениям издания, футболист недоволен своим положением в "Аяксе", поэтому может сменить клуб. Владелец "Спартака" Леонид Федун готов рассмотреть вариант с возвращением игрока.
Напомним, что Промес несколько дней назад был арестован по подозрению в нанесении ножевого ранения. Сейчас форвард отпущен на свободу, но остается подозреваемым.
Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 годы. В составе российского клуба он провел 135 матчей во всех турнирах, в которых забил 66 мячей и сделал 33 передачи.
В нынешнем сезоне 28-летний Промес провел 17 матчей, забил пять мячей и отдал одну голевую передачу. Его контракт с "Аяксом" действует до лета 2024 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23