Промес может вернуться в "Спартак"

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Промес может вернуться в "Спартак"

Московский "Спартак" проявляет интерес к нападающему амстердамского "Аякса" и сборной Нидерландов Квинси Промесу, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям издания, футболист недоволен своим положением в "Аяксе", поэтому может сменить клуб. Владелец "Спартака" Леонид Федун готов рассмотреть вариант с возвращением игрока.

Напомним, что Промес несколько дней назад был арестован по подозрению в нанесении ножевого ранения. Сейчас форвард отпущен на свободу, но остается подозреваемым.

Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 годы. В составе российского клуба он провел 135 матчей во всех турнирах, в которых забил 66 мячей и сделал 33 передачи. 

В нынешнем сезоне 28-летний Промес провел 17 матчей, забил пять мячей и отдал одну голевую передачу. Его контракт с "Аяксом" действует до лета 2024 года.

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