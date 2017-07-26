Промес: "Мы ничто без наших фанатов"

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Промес: "Мы ничто без наших фанатов"
Голландский полузащитник "Спартака" Квинси Промес обратился к болельщикам московского клуба за поддержкой.

"Мы ничто без наших фанатов. И мы очень рассчитываем на вашу поддержку в этом сезоне. Мы должны сделать это все вместе", - написал Промес в своем твиттере.

Фото: Промес и фанаты.

Напомним, что "Спартак" является чемпионом России, но в этом сезоне стартовал неудачно, набрав всего два очка в двух матчах.

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