Промес: "На Энфилде можем закончить начатое"

Вингер московского "Спартака" Квинси Промес верит, что его команда способна пробиться в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Так, в своем твиттере 25-летний голландец написал: "На "Энфилде" мы все еще можем закончить начатое. Теперь же все внимание - на понедельник".

Для выхода в плей-офф ЛЧ "Спартаку" необходимо в последнем матче группового этапа турнира обыгрывать на выезде английский "Ливерпуль".

Напомним, "Спартак" прописал в новом контракте Джикии крупную сумму отступных. | soccernews.ru