Промес намерен добиться успеха со "Спартаком"
Фото: инстаграм Промеса/Автор неизвестен
Хавбек московского "Спартака" Квинси Промес сказал, что намерен вновь добиться успеха с красно-белыми.
"Цель — снова стать чемпионом. Я привык бороться за верхние места. Был первым здесь, был первым с "Аяксом". А где мы сейчас? Это нельзя принять, с этим нельзя примириться.
Семь лет назад, когда я впервые летел в Москву, мне рассказали, что "Спартак" уже многие годы не мог вернуть себе первое место. Такая информация никак не сочеталась со званием самой титулованной команды России. Тогда я пообещал, что уйду в другой клуб только после того, как это недоразумение будет исправлено. И сдержал слово.
Теперь могу сказать то же самое. Я никуда не уйду, пока мы не возьмем новый значимый трофей. Моя мотивация — вернуть "Спартак" на первое место. Оно должно быть в крови у клуба.
Совсем недавно "Спартак“ дома играл в Лиге чемпионов вничью с "Ливерпулем“, громил "Севилью“ — 5:1. Моя задача — помочь создать атмосферу, при которой такие результаты не будут казаться чем-то космическим. Но для начала нам нужно вернуть победный настрой в чемпионате России. Очевидно, что наше нынешнее место недопустимо низкое", — цитирует Промеса пресс-служба "Спартака".
Напомним, что голландский нападающий играл в составе красно-белых в 2014–2018 годах и вернулся в клуб в начале 2021-го.
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