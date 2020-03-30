Промес нарушил карантин в Голландии. "Аякс" проведет с ним беседу

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Промес нарушил карантин в Голландии. "Аякс" проведет с ним беседу

Экс-игрок "Спартака" Квинси Промес, который на данный момент играет в "Аяксе", нарушил условия карантина в Голландии.

Напомним, все спортивные мероприятия на данный момент отменены из-за пандемии коронавируса. Игроки должны самоизолироваться дома и заниматься по индивидуальной программе.

В соцсети попало видео, на котором 28-летний игрок с друзьями играет в футбол на улице в Амстердаме. На видео присутствует около 10 человек. По правилам страны, людям запрещено собираться в группы на улицах.

Клуб отреагировал на поведение футболиста.

"Мы поговорим с Квинси, но оставим это внутри клуба", - сказал представитель "Аякса".

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