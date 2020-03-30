Промес нарушил карантин в Голландии. "Аякс" проведет с ним беседу
Экс-игрок "Спартака" Квинси Промес, который на данный момент играет в "Аяксе", нарушил условия карантина в Голландии.
Напомним, все спортивные мероприятия на данный момент отменены из-за пандемии коронавируса. Игроки должны самоизолироваться дома и заниматься по индивидуальной программе.
В соцсети попало видео, на котором 28-летний игрок с друзьями играет в футбол на улице в Амстердаме. На видео присутствует около 10 человек. По правилам страны, людям запрещено собираться в группы на улицах.
Kom langs dit filmpje op Snapchat. Hoe lekker vind je zelf dat het gaat @QPromes? #QuarantaineSquad pic.twitter.com/1kut3xSwpi— Lars (@LarsJesse94) March 29, 2020
Клуб отреагировал на поведение футболиста.
"Мы поговорим с Квинси, но оставим это внутри клуба", - сказал представитель "Аякса".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23