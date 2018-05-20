Промес назвал лучших игроков прошедшего сезона в РФПЛ

Теги квинси промесалексей миранчукалександр головинфедор смолов

Промес назвал лучших игроков прошедшего сезона в РФПЛВингер московского "Спартака" Квинси Промес назвал лучших игроков прошедшего сезона в Премьер-Лиге.

Так, голландец выделил игру полузащитника Алексея Миранчука ("Локомотива"), которого он поставил на первое место, форварда Федора Смолова ("Краснодар"), ставшего, по его мнению, вторым, и хавбека Александра Головина (ЦСКА), удостоившегося третьей позиции от игрока "красно-белых".

Напомним, футболисты "Спартака" определили лучшего игрока сезона в РФПЛ. | soccernews.ru

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