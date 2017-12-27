Промес назвал лучших игроков РФПЛ

Атакующий полузащитник "Спартака" Квинси Промес назвал лучших игроков чемпионата России.

Примечательно, что голландец не мог включать в свой список партнёров по команде.

"Мне нравится Миранчук. Тот, у которого классная левая нога. Также мне нравится Смолов. Третьим игроком я назову Витиньо из ЦСКА. Это мой топ-3 чемпионата России. Но Миранчук на первом месте" - сказал Промес.

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