Промес назвал лучших игроков РФПЛ

Теги спартак москваквинси промесалексей миранчукфедор смоловвитиньо

Промес назвал лучших игроков РФПЛ

Атакующий полузащитник "Спартака" Квинси Промес назвал лучших игроков чемпионата России.

Примечательно, что голландец не мог включать в свой список партнёров по команде.

"Мне нравится Миранчук. Тот, у которого классная левая нога. Также мне нравится Смолов. Третьим игроком я назову Витиньо из ЦСКА. Это мой топ-3 чемпионата России. Но Миранчук на первом месте" - сказал Промес.

Не пропустите: Промес: "Кокорин? Кто это такой? Не, не слышал о таком". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Топ-10 матчей 2017 года

Топ-10 матчей 2017 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов