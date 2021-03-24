Промес назвал любимое развлечение в России
Фото: Твиттер @fcsm_official
Хавбек "Спартака" Квинси Промес рассказал о том, что помогает ему расслабится и отвлечься от всего.
"Мне нравится и русская баня и православные церкви. Я уже побывал и там, и там.
Мое любимое развлечение в России — ходить в баню. Вот там я по-настоящему расслабляюсь.
Я пока не виделся с Денисом Глушаковым, который тоже любит попарится, но мы на связи. Я очень уважаю его, это мой братуха!", - приводит слова Промеса "СЭ".
Читать также: Глушаков раскрыл секрет разгромной победы "Спартака" над "Краснодаром" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Недвед заявил, что Роналду и Пирло останутся в "Ювентусе"
-
Бывшему президенту ФИФА Блаттеру запретили заниматься футбольной деятельностью больше, чем на 6 лет
-
Роналду готов вернуться в "Реал"
-
В "Сочи" отреагировали на информацию об интересе к Гончаренко
-
Названы имена игроков "Тамбова", которые подозреваются в ставках на матчи
Лента новостей
-
Бывший арбитр РПЛ вспомнил, как в его судейскую заходили люди с оружием
-
Валенсия планирует продать своих лидеров
-
Промес назвал любимое развлечение в России
-
Сегодня стартует Чемпионат Европы U-21! Рассказываем главные факты о турнире
-
Недвед заявил, что Роналду и Пирло останутся в "Ювентусе"
-
Линекер подшутил над Моуринью и стилем игры его команды (фото)
-
1
УЕФА хочет отменить Финансовый Фэйр-плей
-
Бывшему президенту ФИФА Блаттеру запретили заниматься футбольной деятельностью больше, чем на 6 лет
-
2
Ван Бастен предложил отменить офсайды
-
Роналду готов вернуться в "Реал"
-
Гаттузо может продолжить карьеру в АПЛ
-
Франк Лебеф: "Переход Холанда в "Челси" может спровоцировать катастрофу"
-
"СКА-Хабаровск" дома разгромил "Спартак-2"
-
Промес сравнил Соболева и Дзюбу
-
В "Сочи" отреагировали на информацию об интересе к Гончаренко
-
Названы имена игроков "Тамбова", которые подозреваются в ставках на матчи
-
Клуб Артема Милевского уволил главного тренера
-
Российский тренер Байдачный вернется к работе спустя 9 лет: назван клуб
-
Нобоа сравнил Дзюбу и Азмуна
-
Сборная Украины назвала заявку на матч с Францией в отборе ЧМ-2022