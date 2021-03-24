Промес назвал любимое развлечение в России

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Хавбек "Спартака" Квинси Промес рассказал о том, что помогает ему расслабится и отвлечься от всего.

"Мне нравится и русская баня и православные церкви. Я уже побывал и там, и там.

Мое любимое развлечение в России — ходить в баню. Вот там я по-настоящему расслабляюсь.

Я пока не виделся с Денисом Глушаковым, который тоже любит попарится, но мы на связи. Я очень уважаю его, это мой братуха!", - приводит слова Промеса "СЭ".