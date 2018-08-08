Промес назвал причину промаха с пенальти в матче с ПАОК: фото



Полузащитник "Спартака" Квинси Промес заявил, что он не забил пенальти в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги Чемпионов с ПАОК (2:3) из-за фанатов.

"Было сложно сконцентрироваться перед пенальти. Видел много зеленого лазера перед глазами. Я взял на себя ответственность, я промазал. Это мне очередной урок. Иногда мы забиваем, иногда промахиваемся, но пока не конец. Нам, конечно, не хватало наших фанатов.

Но, считаю, мы играли фантастически первые 20 минут. Мы вели – 2:0. Я думал, что мы не должны дать сопернику много шансов.

Но потом мы получили пенальти, потом счет стал 2:2, потом мы проиграли. Мы знаем, что это тяжело, но ничего еще не закончено", – приводят слова Промеса российские СМИ.

Напомним, что Промес не реализовал пенальти на 71-й минуте при счете 2:3.

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