Промес не может договориться с "Аяксом" об уходе
Нападающий амстердамского "Аякса" Квинси Промес не может договориться с голландским клубом об уходе, чтобы перейти в московский "Спартак".
"Разногласий по трансферному соглашению между "Спартаком" и "Аяксом" нет, но "Аякс" не может согласовать условия расторжения контракта с Промесом. На текущий момент мы не можем на это повлиять. Надеемся, они договорятся", — приводит слова директора департамента по связям с общественностью "Спартака" Антона Фетисова "Чемпионат".
Клубы уже согласовали сумму трансфера, но пока не могут договориться о гарантии выплат в том случае, если футболист будет приговорен к тюремному сроку за нанесение ранения человеку. "Аякс" требует гарантий оплаты от "Спартака", но российский клуб отказывается брать на себя такие обязательства.
Не пропустите: Руководитель "Сочи" высказался о возможном выкупе трансфера форварда "Спартака". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Денис Черышев вернулся к тренировкам
-
Сына Луческу уволили с поста главного тренера саудовского клуба
-
2
Месси в 13-й раз подряд забил не менее 20 голов за сезон
-
Нагельсманн рассказал, почему он отказался возглавить "Реал"
-
10 лет назад Роберто Карлос перешел в "Анжи": появились данные о зарплате игрока
-
Де Брюйне вернулся в строй
-
"Порту" - "Ювентус": где смотреть онлайн
-
"Ювентус" провел переговоры с Зиданом
-
1
Промес не может договориться с "Аяксом" об уходе
-
Рондон выбрал игровой номер в ЦСКА
-
Президент "Ювентуса" оригинально оценил жест со средним пальцем, который показал ему Конте
-
"Рубин" подписал контракт с молодым талантом
-
Руководитель "Сочи" высказался о возможном выкупе трансфера форварда "Спартака"
-
1
"Рубин" продлил контракт с основным защитником
-
"Реал" нацелился на молодого португальца, который недавно сломал ногу
-
IFFHS назвала имя лучшего вратаря в XXI веке
-
Слуцкий высказался о гипотетическом возвращении Головина в Россию
-
Камавинга готов ждать переход в "Реал"
-
1
У "Тоттенхэма" летом может пройти распродажа футболистов
-
Гвардиола поддержал Клоппа: "Не существует тренера, который всегда побеждает"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23