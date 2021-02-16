Промес не может договориться с "Аяксом" об уходе

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Промес не может договориться с "Аяксом" об уходе

Нападающий амстердамского "Аякса" Квинси Промес не может договориться с голландским клубом об уходе, чтобы перейти в московский "Спартак".

"Разногласий по трансферному соглашению между "Спартаком" и "Аяксом" нет, но "Аякс" не может согласовать условия расторжения контракта с Промесом. На текущий момент мы не можем на это повлиять. Надеемся, они договорятся", — приводит слова директора департамента по связям с общественностью "Спартака" Антона Фетисова "Чемпионат".

Клубы уже согласовали сумму трансфера, но пока не могут договориться о гарантии выплат в том случае, если футболист будет приговорен к тюремному сроку за нанесение ранения человеку. "Аякс" требует гарантий оплаты от "Спартака", но российский клуб отказывается брать на себя такие обязательства.

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