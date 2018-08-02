Промес не перейдет в "Рому"

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Промес не перейдет в "Рому"Ключевой вингер московского "Спартака" Квинси Промес не перейдет в "Рому", информирует МАТЧ ТВ.

Так, по сведениям источника, "волки" не заинтересованы в подписании 26-летнего игрока "красно-белых", поэтому в клубе вопрос о его приобретении не стоит.

В прошлом сезоне Промес забил 21 мяч и сделал 10 результативных передач в 38 матчах за "Спартак". 

Напомним, "Спартак" уже повесил ценник на Промеса. | soccernews.ru

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