Ключевой вингер московского "Спартака" Квинси Промес не перейдет в "Рому", информирует МАТЧ ТВ.

Так, по сведениям источника, "волки" не заинтересованы в подписании 26-летнего игрока "красно-белых", поэтому в клубе вопрос о его приобретении не стоит.

В прошлом сезоне Промес забил 21 мяч и сделал 10 результативных передач в 38 матчах за "Спартак".

Напомним, "Спартак" уже повесил ценник на Промеса. | soccernews.ru