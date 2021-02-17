Промес не полетел с "Аяксом" на матч Лиги Европы

Теги квинси промесаякс

Промес не полетел с "Аяксом" на матч Лиги ЕвропыНа официальном сайте "Аякса" появился список игроков, которые отправились во Францию на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Лилля". Форвард Квинси Промес не попал в их число.

Игрок не первый раз остается вне заявки на матч амстердамского клуба.
Ранее спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс подтвердил, что переговоры по трансферу футболиста в "Спартак" продолжаются. 

В текущем сезоне нападающий провел 25 матчей за "Аякс". В его активе 6 голов и 1 результативная передача. 

Напомним, матч "Лилль" — "Аякс" пройдет в четверг, 18 февраля. Начало в 23.00 по московскому времени.

Читать также: В "Аяксе" сделали заявление о ситуации с Промесом | http://soccernews.ru
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