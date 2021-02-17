Промес не полетел с "Аяксом" на матч Лиги Европы

На официальном сайте "Аякса" появился список игроков, которые отправились во Францию на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Лилля". Форвард Квинси Промес не попал в их число.

Игрок не первый раз остается вне заявки на матч амстердамского клуба.

Ранее спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс подтвердил, что переговоры по трансферу футболиста в "Спартак" продолжаются.

В текущем сезоне нападающий провел 25 матчей за "Аякс". В его активе 6 голов и 1 результативная передача.