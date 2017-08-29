Промес: "Не понимаю, почему "Спартак" так стартовал"

Вингер московского "Спартака" Квинси Промес не видит объяснений плохому старту своей команды в новом сезоне.

"На самом деле в "Спартаке" мало что изменилось в сравнении с прошлым сезоном, когда мы стали чемпионами, поэтому я не понимаю, почему мы так стартовали в новом сезоне. Сейчас у команды - трудный период, но я нахожусь в хорошей форме, готов к предстоящим матчам сборной, и моя статистика доказывает это. Что касается уровня российского чемпионата, то люди, которые в теме, знают, насколько это трудный турнир", - цитирует 25-летнего футболиста чемпионат.com.

Напомним, "Локомотив" нацелился на защитника "Спартака". | soccernews.ru