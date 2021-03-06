Промес не против получить капитанскую повязку в "Спартаке"

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Промес не против получить капитанскую повязку в "Спартаке"Нападающий "Спартака" Квинси Промес высказался по поводу лидерства в команде и возможности стать капитаном.

"Для меня стать капитаном команды точно не проблема. Мне уже доверяли повязку в "Спартаке", готов быть лидером и сейчас.

Но сейчас в составе есть ребята, которые тоже знают, как выигрывать чемпионство, – Джикия, Зобнин, Ребров и другие.

Считаю, что каждый должен стать лидером - это в идеале.  Капитанская повязка в данном случае не главное", – приводит слова Промеса пресс-служба "красно-белых".

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