Промес не против получить капитанскую повязку в "Спартаке"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес высказался по поводу лидерства в команде и возможности стать капитаном.

"Для меня стать капитаном команды точно не проблема. Мне уже доверяли повязку в "Спартаке", готов быть лидером и сейчас.

Но сейчас в составе есть ребята, которые тоже знают, как выигрывать чемпионство, – Джикия, Зобнин, Ребров и другие.

Считаю, что каждый должен стать лидером - это в идеале. Капитанская повязка в данном случае не главное", – приводит слова Промеса пресс-служба "красно-белых".