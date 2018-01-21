Промес не заинтересован в переходе в "Саутгемптон"

Вингер московского "Спартака" Квинси Промес не заинтересован в переходе в английский "Саутгемптон", информирует СЭ.

По сведениям издания, 26-летний голландец хотел бы продолжить свою карьеру в одном из топ-клубов Европы, но "святых" к их рангу он не относит.

В нынешнем сезоне Промес забил 15 мячей и сделал 8 результативных передач в 25 матчах за "Спартак".

Напомним, Промес стал приоритетной трансферной целью "Саутгемптона". | soccernews.ru