Промес не заинтересован в переходе в "Саутгемптон"

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Промес не заинтересован в переходе в "Саутгемптон"Вингер московского "Спартака" Квинси Промес не заинтересован в переходе в английский "Саутгемптон", информирует СЭ.

По сведениям издания, 26-летний голландец хотел бы продолжить свою карьеру в одном из топ-клубов Европы, но "святых" к их рангу он не относит.

В нынешнем сезоне Промес забил 15 мячей и сделал 8 результативных передач в 25 матчах за "Спартак".

Напомним, Промес стал приоритетной трансферной целью "Саутгемптона". | soccernews.ru

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