Промес недоволен положением "Спартака" в турнирной таблице РПЛ

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Промес недоволен положением "Спартака" в турнирной таблице РПЛ

Бывший вингер московского "Спартака" Квинси Промес выразил сожаление, что "красно-белые" не слишком успешно выступают в текущем розыгрыше РПЛ.

"Я совсем не счастлив, наблюдая за тем, на каком месте в чемпионате находится "Спартак". Эта команда всегда должна быть в тройке и биться за золото. Не могу быть доволен, когда смотрю в таблицу и вижу "Спартак" на восьмом-девятом месте. Надеюсь, ребята смогут переломить ситуацию, будут выходить на поле и биться за эмблему, которую носят на груди", - сказал голландец.

Напомним, что Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год, сыграл 115 матчей и забил 59 голов. Сейчас он играет в "Аяксе".

"Народная команда" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 16 турах.

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