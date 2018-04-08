Промес о своем хет-трике: "Кризис закончился"

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Промес о своем хет-трике: "Кризис закончился"Вингер московского "Спартака" Квинси Промес прокомментировал хет-трик, сделанный им в сегодняшнем матче против махачкалинского "Анжи".

"Хорошо, что мне удалось возглавить бомбардирскую гонку, но это еще не конец. Кризис закончился. Люди говорили, что я - в кризисе, так как я не забивал. Мне было сложно начать забивать. Долгое время не получалось, я даже промахнулся с пенальти. Но психологически я силен и знаю, что могу. Каждый день я усердно работаю на тренировках. Это приносит результат. Продолжу трудиться и, надеюсь, что люди меня поддержат", - цитирует 26-летнего голландца Чемпионат.

Напомним, "Спартак" выиграл у "Анжи" со счетом 4:1. | soccernews.ru

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