Промес объяснил, почему не заиграл в "Севилье"

Вингер московского "Спартака" Квинси Промес считает, что ему не удалось проявить себя в "Севилье" из-за неправильной позиции на поле.

"Почему в Испании у меня не всё получилось? Потому что я играл в защите! Это было просто убийственно. Вот вы знаете, кто такой Промес. Можете представить его в обороне?! Старался, улыбался, но это был не я. В таком режиме меня хватило на год. Потом ушёл в "Аякс" - и снова стал прежним Квинси.

Мои крутые стороны – это голы и результативные передачи. А в "Севилье" я заботился о том, чтобы мы не пропустили. Зато набрался опыта и стал универсальнее – тоже плюс", - рассказал голландец в интервью клубной пресс-службе.

Промес провёл в "Севилье" сезон 2018/19, сыграл 49 матчей, забил 3 гола и сделал 9 ассистов.

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