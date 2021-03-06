Промес объяснил, почему не заиграл в "Севилье"
Вингер московского "Спартака" Квинси Промес считает, что ему не удалось проявить себя в "Севилье" из-за неправильной позиции на поле.
"Почему в Испании у меня не всё получилось? Потому что я играл в защите! Это было просто убийственно. Вот вы знаете, кто такой Промес. Можете представить его в обороне?! Старался, улыбался, но это был не я. В таком режиме меня хватило на год. Потом ушёл в "Аякс" - и снова стал прежним Квинси.
Мои крутые стороны – это голы и результативные передачи. А в "Севилье" я заботился о том, чтобы мы не пропустили. Зато набрался опыта и стал универсальнее – тоже плюс", - рассказал голландец в интервью клубной пресс-службе.
Промес провёл в "Севилье" сезон 2018/19, сыграл 49 матчей, забил 3 гола и сделал 9 ассистов.
Не пропустите: Промес не против получить капитанскую повязку в "Спартаке". | http://soccernews.ru
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Промес объяснил, почему не заиграл в "Севилье"
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