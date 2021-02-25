Промес оценил свои шансы сыграть с "Рубином"

Голландский нападающий московского "Спартака" Квинси Промес заявил, что он готов сыграть в ближайшем матче чемпионата России с казанским "Рубином".

"Я в очень хорошей форме, я тренировался самостоятельно. Важно играть, чтобы выйти на топ-уровень. Поэтому я здесь. Я очень быстро вернусь в свой ритм. Это возможно, если регулярно выходить на поле. В футбол невозможно разучиться играть. Я здоров, травм у меня нет, так что я готов помочь команде в воскресенье. Но это выбор тренера", – приводит слова Промеса пресс-служба "Спартака".

29-летний Промес перешел в "Спартак" из "Аякса" за 8,5 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 2,5 миллиона за счет бонусов. Форвард взял в московском клубе футболку с 24-м номером.

Матч "Спартак" - "Рубин" состоится 28 февраля, и начнется в 14:00 мск.

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