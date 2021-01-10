Промес ответил болельщику, который призвал его вернуться в "Спартак"

Нападающий амстердамского "Аякса" и сборной Нидерландов Квинси Промес лайкнул комментарий болельщика, который призвал его вернуться в московский "Спартак".

Ранее сообщалось, что Промес согласен вернуться в российский клуб, за который он выступал с 2014 по 2018 годы, забив 66 голов в 135 матчах.

В нынешнем сезоне 29-летний Промес провел за "Аякс" 19 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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