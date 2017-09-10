Промес: "Перед Лигой чемпионов нужно сохранять концентрацию"

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Промес: "Перед Лигой чемпионов нужно сохранять концентрацию"
Голландский полузащитник "Спартака" Квинси Промес прокомментировал свое достижение - 50 голов в 100 матчах за московский клуб.

"Я не считал ни матчи, ни голы, но в какой-то момент не мог бы и представить, что такое возможно. Это великолепно. Вспоминая свое прошлое, я буду понимать, что это невероятно. В матче с "Рубином"  я ждал свой шанс, который позже и представился. Была пауза на игры сборных, так что важно вернуться после нее победно. Перед Лигой чемпионов необходимо сохранять концентрацию", – приводят слова Промеса российские СМИ.

В первом туре группового турнира Лиги Чемпионов "Спартак" сыграет в гостях с "Марибором". Матч состоится 13 сентября в 21:45 мск.

Не пропустите: Промес: "100 матчей. 50 голов. Хочу большего". | http://soccernews.ru

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